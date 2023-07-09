Hatayspor'un rakibi Hull City

Deprem felaketinin ardından ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, ilk maçına Hull City karşısında çıkıyor.Bordo beyazlı takım, yeni sezon öncesi ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yle dostluk maçında karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak karşılaşma TV8'den yayınlanıren maçın tüm bilet gelirleri ise Hatayspor'a ait olacak.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazanmıştı.Karşılaşma öncesi Hatayspor resmi hesabından şu paylaşım yapıldı: