Hatayspor'un rakibi Hull City

Hatayspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e karşı oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un rakibi Hull City
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09 Temmuz 2023 01:01
Deprem felaketinin ardından ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, ilk maçına Hull City karşısında çıkıyor.

Bordo beyazlı takım, yeni sezon öncesi ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yle dostluk maçında karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak karşılaşma TV8'den yayınlanıren maçın tüm bilet gelirleri ise Hatayspor'a ait olacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesi Hatayspor resmi hesabından şu paylaşım yapıldı: 

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