Hatayspor, Sepahan ile yenişemedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında İran takımı FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, aynı kamp merkezinde çalışan İran takımı FC Sepahan ile karşılaştı.
Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Akdeniz ekibinin golünü Joelson Fernandes kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, aynı kamp merkezinde çalışan İran takımı FC Sepahan ile karşılaştı.
Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Akdeniz ekibinin golünü Joelson Fernandes kaydetti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU