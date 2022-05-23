Hatayspor, Ömer Erdoğan'a teşekkür etti

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfi Savaş, görevden ayrılan teknik direktör Ömer Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Ömer Erdoğan'a teşekkür etti
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23 Mayıs 2022 15:53
Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, görevini bırakma kararı alan teknik direktör Ömer Erdoğan'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti.

Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur teknik direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza kariyerinde başarılar diliyor, vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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