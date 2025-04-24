Hatayspor, küme düşmeme maçında!

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, cuma Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, küme düşmeme maçında!
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24 Nisan 2025 12:44
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında cuma Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 49 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay ekibinin, Süper Lig'deki yolculuğuna matematiksel olarak devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

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