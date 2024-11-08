Hatayspor: 'Kesinlikle bir çıkış olacak, bu gidişat duracak'

Trendyol Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, 9 Kasım Cumartesi günü Mersin'de konuk edeceği Gaziantep FK'yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlı takım, topladığı 3 puanla 18. sırada yer alıyor.Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan Hatayspor, yeni sezonda henüz 3 puanla tanışamadı.Hatay temsilcisi, ligin 12. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak ilk galibiyetini almaya çalışacak.Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerden dolayı lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.Özellikle hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını savunan Mıstıkoğlu,diye konuştu.Mıstıkoğlu, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti: