1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Boluspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.Hatayspor, 7. dakikadave 33. dakikadaile 2-0'ı buldu. Boluspor, 60. dakikada penaltıdan'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi., uzatma dakikalarında bir gol daha atarak maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.Bu sonucun ardından Hatayspor 3, Boluspor 11 puana yükseldi.Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.MersinYunus Dursun, Ömer Tevfik Özkoç, Kurtuluş AslanBekaj, Kilama (Dk. 24 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 62 Selimcan Temel), Bamgboye, Massanga Matondo, Engin Can Aksouy, Rui Pedro (Dk. 74 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 61Deniz Aksoy), Abdulkadir ParmakOrkun Özdemir, De Lima (Dk. 86 Mustafa Alptekin Çaylı), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Dk.78 Arda Usluoğlu), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 46 Boakye), Arda Işık (Dk. 46 Onur Öztonga), BalburdiaDk. 7 Bamgboye, Dk. 33 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor) Dk. 60 (Penaltıdan), Dk. 90+6 Hasani (Boluspor)Dk. 40 Liço, Dk. 43 Hasani (Boluspor) Dk. 43 Abdulkadir Parmak, Dk. 52 Görkem Sağlam, Dk. 54 Recep Burak Yılmaz, Dk. 68 Bekaj, Dk. 90+5 Massanga Matondo, Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)