1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Boluspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Hatayspor, 7. dakikada Funsho Bamgboye ve 33. dakikada Rui Pedro ile 2-0'ı buldu. Boluspor, 60. dakikada penaltıdan Florent Hasani'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi. Hasani, uzatma dakikalarında bir gol daha atarak maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Hatayspor 3, Boluspor 11 puana yükseldi.
Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.
Stat: Mersin
Hakemler: Yunus Dursun, Ömer Tevfik Özkoç, Kurtuluş Aslan
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama (Dk. 24 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 62 Selimcan Temel), Bamgboye, Massanga Matondo, Engin Can Aksouy, Rui Pedro (Dk. 74 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 61Deniz Aksoy), Abdulkadir Parmak
Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima (Dk. 86 Mustafa Alptekin Çaylı), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Dk.78 Arda Usluoğlu), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 46 Boakye), Arda Işık (Dk. 46 Onur Öztonga), Balburdia
Goller: Dk. 7 Bamgboye, Dk. 33 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor) Dk. 60 (Penaltıdan), Dk. 90+6 Hasani (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Liço, Dk. 43 Hasani (Boluspor) Dk. 43 Abdulkadir Parmak, Dk. 52 Görkem Sağlam, Dk. 54 Recep Burak Yılmaz, Dk. 68 Bekaj, Dk. 90+5 Massanga Matondo, Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)
