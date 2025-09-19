19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-064'
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
1-145'
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-1DA
19 Eylül
Lyon-Angers
0-050'
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Hatayspor - Boluspor maçında kazanan yok!

1. Lig'de Hatayspor ile Boluspor, 2-2 berabere kaldı.

calendar 19 Eylül 2025 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 22:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Hatayspor - Boluspor maçında kazanan yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Boluspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Hatayspor, 7. dakikada Funsho Bamgboye ve 33. dakikada Rui Pedro ile 2-0'ı buldu. Boluspor, 60. dakikada penaltıdan Florent Hasani'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi. Hasani, uzatma dakikalarında bir gol daha atarak maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Hatayspor 3, Boluspor 11 puana yükseldi.


Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Iğdır FK deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

Stat: Mersin

Hakemler: Yunus Dursun, Ömer Tevfik Özkoç, Kurtuluş Aslan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama (Dk. 24 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 62 Selimcan Temel), Bamgboye, Massanga Matondo, Engin Can Aksouy, Rui Pedro (Dk. 74 Kamil Ahmet Çörekçi), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 61Deniz Aksoy), Abdulkadir Parmak

Boluspor: Orkun Özdemir, De Lima (Dk. 86 Mustafa Alptekin Çaylı), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Dk.78 Arda Usluoğlu), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Dk. 46 Boakye), Arda Işık (Dk. 46 Onur Öztonga), Balburdia

Goller: Dk. 7 Bamgboye, Dk. 33 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor) Dk. 60 (Penaltıdan), Dk. 90+6 Hasani (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Liço, Dk. 43 Hasani (Boluspor) Dk. 43 Abdulkadir Parmak, Dk. 52 Görkem Sağlam, Dk. 54 Recep Burak Yılmaz, Dk. 68 Bekaj, Dk. 90+5 Massanga Matondo, Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.