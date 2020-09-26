Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0'lık skorla kazandı.



İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 57. dakikada yeni transfer Mame Barem Diouf'tan geldi. Hatayspor, yeni yükseldiği Süper Lig'deki ilk 3 maçında gol yemedi ve bunu başaran 5 takımdan biri oldu.



Bu sonuçla birlikte yenilmezliğini sürdüren Hatayspor, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı aldığı 2 galibiyet ve Fenerbahçe beraberliğiyle 7 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 2. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.



Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Diouf'un şutuna Kasımpaşa savunması ayak koyunca, pozisyon kornerle sonuçlandı.



17. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Selim Ilgaz, ön direkte topa kafayla vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.



25. dakikada ceza sahasında topu alan Yusuf Abidoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



37. dakikada orta sahada topu kapan Varga, ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Selim Ilgaz çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ramazan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.



57. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Orta sahadan Gökhan Karadeniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diouf'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



80. dakikada sol kanatta Ahmet Oğuz'dan topu alan Boupendza'nın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



84. dakikada Carius'un ceza sahası dışından sert şutunda, kalece Munir son anda topu kornere çeldi.



Stat: Antakya Atatürk



Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok



Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa (Dk. 90+2 Billong), Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 90+2 Burak Can Çamoğlu), Dos Santos, Mesut Çaytemel, Traore (Dk. 77 Abdurrahman Canlı), Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf (Dk. 77 Boupendza)



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tarkan Serbest, Sadiku (Dk. 70 Tirpan), Pavelka (Dk. 46 Hadadi), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Carius, Varga (Dk. 70 Yasin Dülder), Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj (Dk. 70 Ahmet Oğuz)



Gol: Dk. 57 Diouf (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 74 Tarkan Serbest, Dk. 90+4 Ahmet Oğuz (Kasımpaşa), Dk. 45+1 Mesut Çaytemel, Dk. 50 Diouf (Atakaş Hatayspor)



