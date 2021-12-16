Hassane Kamara adım adım Trabzonspor'a

Devre arası transferinin ilk imzasını Jean Evrard Kouassi'ye attıran Trabzonspor'da sol bek için yeni bir isim gündeme geldi. O isim Nice forması giyen Fildişili Hassane Kamara.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Hassane Kamara adım adım Trabzonspor'a
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16 Aralık 2021 09:00
Trabzonspor, Nice forması giyen 27 yaşındaki sol bek Hassane Kamara'yı listesine aldı. Aynı zamanda orta alanın solunda da görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu için kiralama formülü de devreye sokulabilir.

Fransız ekibi, satış için 4 milyon euro civarında bir ücret talep ediyor. Bu ücreti ödemek istemeyen Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunması bekleniyor. Fildişi Sahilli oyuncunun ise Gervinho'dan bilgiler aldığı ve gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, uzun sezonda yaşanması muhtemel sakatlıklara karşı da Kamara'yla elini güçlendirmek istiyor.

FARKLI BÖLGELERDE

Hem savunma hem de orta alanda görev yapabilen tecrübeli futbolcunun birçok karşılaşmada farklı bölgelerde oynama ihtimali var. Nice'de son dönemde istediği kadar forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli futbolcunun ardından Trabzonspor'daki transfer harekatının devam etmesi bekleniyor. Bordo-Mavililer, uzun yıllardır bekledikleri şampiyonluğu bu sezon kazanmak istiyor.

TARAFTAR DESTEĞİ

Öte yandan hafta sonu Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da şu ana dek kombine kartlarla birlikte 25 bin bilet tükendi. Yetkililer, karşılaşmanın tamamen dolu statta oynanmasının beklendiğini ifade etti. 


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