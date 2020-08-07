Hasan Kartal: "Muriqi satılırsa kardan pay alacağız"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, geçen sezon Fenerbahçe'ye verdikleri Muriqi için konuştu

Haber; Sporx.com
Hasan Kartal: 'Muriqi satılırsa kardan pay alacağız'
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07 Ağustos 2020 14:12
Fenerbahçe, yıldız golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'da Lazio pazarlığa oturdu. 15 artı 3 milyon Euro'luk ilk teklife sıcak bakan sarılacivertli yönetim, bonusların bonservise eklenmesi için transfer pazarlığına devam ediyor

Bu konu Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a da soruldu. Hasan Kartal, bir gazetecinin Fenerbahçe'de oynayan Vedat Muriç ile ilgili sorusuna, "Yapılan bir sözleşme var. Sözleşme neticesinde bize ödenen bedel düşüldükten sonra kalandan yüzde 15 payımız var. Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Tasarrufu onlardadır." yanıtını verdi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Rizespor'a 3.5 milyon euro ödemişti




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