Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Feyyaz Uçar'ın yönetimde yer alacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün başkanlığı için Serdal Adalı ile yarışacak olan Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yönetimimizde yer alacak çok önemli bir ismi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek, Feyyaz Uçar'ın yönetimde olacağını duyurdu.
Hasan Arat açıklamasında "Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Serdal Adalı, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Mehmet Özdilek'in göreve gelmeleri halinde Futbol Direktörü olacağını açıkladı.
FEYYAZ UÇAR KİMDİR?
Ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere attığı 170 golle "Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu" ünvanına sahip olan Feyyaz Uçar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu. Evli ve iki çocuk babası olan Uçar, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.
Futbola Avcılar Kulübü'nde başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş Genç Takımı'na gelen Feyyaz Uçar, 1982-83 sezonundan itibaren A Takım kadrosuna yükseldi ve siyah-beyazlı formayı giydiği 12 sezonda toplam 421 maçta 211 gol kaydetti.
BJK Divan Kurulu üyesi olan Uçar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu.
Beşiktaş formasıyla 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Uçar, 1989-1990 sezonunu ise gol kralı olarak tamamladı.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığı şampiyonlukta Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün başkanlığı için Serdal Adalı ile yarışacak olan Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yönetimimizde yer alacak çok önemli bir ismi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek, Feyyaz Uçar'ın yönetimde olacağını duyurdu.
Hasan Arat açıklamasında "Beşiktaşımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Serdal Adalı, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Mehmet Özdilek'in göreve gelmeleri halinde Futbol Direktörü olacağını açıkladı.
FEYYAZ UÇAR KİMDİR?
Ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere attığı 170 golle "Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu" ünvanına sahip olan Feyyaz Uçar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu. Evli ve iki çocuk babası olan Uçar, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.
Futbola Avcılar Kulübü'nde başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş Genç Takımı'na gelen Feyyaz Uçar, 1982-83 sezonundan itibaren A Takım kadrosuna yükseldi ve siyah-beyazlı formayı giydiği 12 sezonda toplam 421 maçta 211 gol kaydetti.
BJK Divan Kurulu üyesi olan Uçar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu.
Beşiktaş formasıyla 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Uçar, 1989-1990 sezonunu ise gol kralı olarak tamamladı.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığı şampiyonlukta Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.
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