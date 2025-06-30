Los Angeles Clippers yıldızı James Harden, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre 2025-26 sezonu için 36.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayarak, kulüple iki yıllığına 81.5 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Harden, Clippers'taki ikinci sezonunda 22.8 sayı, 5.8 ribaund ve 8.7 asist ortalamalarıyla All-NBA üçüncü takımına seçildi ve kariyerinin sekizinci All-NBA onurunu kazandı.Los Angeles temsilcisi, eski MVP'yi Kasım 2023'te Philadelphia 76ers'tan kadrosuna katmıştı. Harden, geçen yaz Clippers ile iki yıllık 70 milyon dolarlık bir kontrat imzalamış, bu sözleşme 2025-26 sezonu için bir oyuncu opsiyonu içeriyordu. Harden bu opsiyonu kullanmama kararı aldı.35 yaşındaki Harden, üç kez sayı kralı olmuş olsa da zirve yıllarını geride bıraktı. Buna rağmen oyunu etkilemenin yeni yollarını bulmayı sürdürüyor. Son beş sezonda maç başına en az 8.5 asist ortalaması yakalayarak elit bir oyun kurucu haline geldi.11 kez All-Star seçilen ve NBA'de 17. sezonuna girecek olan Harden, Stephen Curry'nin ardından lig tarihinin en çok üçlük isabeti bulan ikinci oyuncusu konumunda (3,175).Kariyerinde her sezon play-off gören Harden henüz bir şampiyonluk yüzüğü takamadı. Ancak Clippers'ta kalması, onu iki kez şampiyonluk yaşayan Kawhi Leonard ile birlikte tutuyor.Clippers, geçtiğimiz sezon play-off ilk turunda Denver Nuggets'a yedi maç sonunda elenmişti.