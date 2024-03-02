Halil Dervişoğlu: '2-0 kaybedilecek maç değil'

Hatayspor'da Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.



Halil Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "İsabetli şut tabloyu çok açıklayan bir istatistik değil. İyi pres yaptık ama çok kolay top kaybettik. Topu önde tutup pozisyon yaratmamız lazımdı. 2-0'lık maç değildi. Takım olarak üzgünüz." dedi.



Maksimovic ise, "Fenerbahçe'nin kalitesini biliyorduk. Buna göre hazırlık yaptık. Maça da iyi başladık ama küçük hatalarla cezalandırıldık. Kötü oynamadık, birkaç organizasyonumuz vardı ama maalesef mağlup olduk. Bizim için üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.





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