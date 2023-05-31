Halil Altıntop, Bayern Münih'e transfer yaptı

Bayern Münih, 16 yaşındaki Hırvat stoper Ljubo Puljic'i 1 Milyon € ödeyerek U17 Takımı'na kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; FCBayern.com
Abone Ol
Halil Altıntop, Bayern Münih'e transfer yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2023 15:24
Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alman ekibi, 16 yaşındaki Hırvat stoper Ljubo Puljic'i 1 Milyon € ödeyerek Osijek'ten transfer etti. Puljic, Bayern Münih'in U17 takımında görev yapacak.

HALİL ALTINTOP KONUŞTU

Genç oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf eden Bayern Münih Akademisi'nin Sportif Direktörü Halil Altıntop, "Ljubo, sağlam ve güçlü bir defans oyuncusu. Harika bir zihniyeti var, sahada takımı için her şeyini veriyor. Ayrıca harika bir karakteri var. Bu transferden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery