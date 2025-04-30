Haliburton'dan Giannis olayına tepki: "Babam yanlış davrandı"

Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, babasının Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı maç sonrası gerilime dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Haliburton'dan Giannis olayına tepki: 'Babam yanlış davrandı'
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30 Nisan 2025 13:02
Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, babasının Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ile yaşadığı maç sonrası gerilime dair açıklamalarda bulundu.

Haliburton, Neler olduğunu videodan gördüm. Babamla konuştuk, davranışını doğru bulmuyorum. Heyecanlandı, ama bu tür şeyler sahada kalmalı." şeklinde konuştu.

Seriyi bitiren son saniye basketinin ardından Haliburton'un babası John, sahaya girerek Giannis'e yöneldi ve sözlü sataşmada bulundu. Giannis daha sonra Haliburton'un babasına tepki gösterdi.

Giannis konu hakkında şöyle konuştu:

"Oğluyla gurur duyması normal ama bana gelip hakaret etmesi kabul edilemez. Ben kazandığımda bile alçakgönüllü kalırım. Şampiyonluk kazanmış olan benim, onlar değil."

Tyrese Haliburton daha sonra babasının X'te (eski Twitter) yayınladığı özrü paylaşarak duruma nokta koydu:

"Giannis, Bucks ve Pacers organizasyonundan özür dilerim. Bu davranış oğlumu ya da oyunu doğru yansıtmıyor. Aynı hatayı tekrarlamayacağım."

Antetokounmpo, Pacers karşısındaki son maçta 30 sayı, 20 ribaund, 13 asist, 2 blokla mücadele etti. Ancak Bucks, üst üste ikinci sezonda Pacers'a ilk turda elendi. 

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