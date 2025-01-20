Hakim Ziyech para peşinde

Suudi ekibi Al-Fateh ile anlaşan ancak 2.9 milyon Euro'luk yıllık ücretini isteyen Faslı futbolcu ile görüşmeler sürüyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech para peşinde
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20 Ocak 2025 10:33
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Hakim Ziyech kadro dışı bırakıldı.

1 aydır kendisine kulüp arayan deneyimli isim, Suudi Arabistan'dan Al-Fateh ile prensip anlaşmasına vardı.

Sezon sonuna kadar alacağı 2.9 milyon Euro'yu (106 milyon TL) Galatasaray'dan talep eden Faslı yıldızla pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, en az zararla sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor.

İDMANLARA ÇIKMADI

Bu süre içinde antrenmanlara da katılmayan oyuncunun, ayrılık olmasa bile G.Saray ile bir daha sahaya çıkma imkânı bulunmuyor. 

 
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