Hakan Kutlu: ''Defansif, ofansif futbolcularım inanılmaz işler yaptı'

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncuların inanmışlıkla oynayarak özellikle ilk yarı çok önemli işler yaptığını söyledi.



Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stadyum zeminin Türkiye'deki birçok stada göre iyi durumda olduğunu iddia ederek, stadyum çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.



Futbolcuların iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Kutlu, "Aslında çok önceden kopartabileceğimiz bir maçtı. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Son 10 dakika hariç rakibin de stoperini ileriye yollamasından dolayı doldur boşaltlara girdiklerinde birkaç karambol vardı. Çok iyi oynadığımız bir maç ve özellikle maçın ilk 45 dakikasında çok önemli işler yaptık. Defansif, ofansif ve önde baskı yani futbolcularım inanılmaz işler yaptı." diye konuştu



Kutlu, taraftarların takımlarına her zaman en büyük desteği verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Futbolcularımızda adanmışlık, inanmışlık var bunu hep söylüyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Maça gelen taraftarlarımızın sayısının artmasını diliyorum. Canı gönülden destekliyorlar ama sayılarını artırırsak çok daha iyi olacak. Şimdi önümüzde kritik Bolu maçı var. Erel ve Celal cezalı duruma düştü. 6 haftadır gol yemiyoruz inşallah devam ettiririz. 6 haftadır rakiplerimizin kaçırdığı net pozisyonları da yok. Bu çok önemli."



Maçın hakemi ve takım defansı hakkında da konuşan Kutlu, "Defans oyuncularımız burada çok önemli büyük bir motive ile oynuyorlar. Defansa Eren'in de çok büyük katkısı var inanılmaz yardım ediyor. Kalecimiz bugün frikiği çok iyi çıkardı. Biz kenardan seyrediyoruz ve bana göre verilmeyen iki penaltımız, birkaç sarı kart pozisyonu vardı ama hakemin vücut dili kötü değildi. Saha duruşu art niyetli bir hakem olarak görmedim hata yapmış olabilir ben ona inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



