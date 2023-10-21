Hakan Kutlu: 'Çok farklı bir maç oldu'

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, sahalarında maç kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunu iki ayrı yarı gibi oynadıklarını belirterek, "İlk yarı gerçekten çok iyi şeyler yapan, çok sayıda pozisyona giren ve çok farklı şekilde galibiyetle içeri girmesi gereken bir takım vardı. Kaçırdığımız çok fazla sayıda fırsat oldu ama ikinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik." dedi.



İkinci yarı rakiplerinin 1-2 gol pozisyonu bulduğunu aktaran Kutlu, şöyle konuştu:



"İlk yarısı ve ikinci yarısı çok farklı bir maç oldu. İlk yarı golü bulsaydık, bizim adımıza rahat gibi gözüken bir maçtı ama gol kaçırdıkça rakibin direnci arttı ve kazandılar. Bir yüzde yüz gol ve penaltı pozisyonumuz var. Bu pozisyonunda yine VAR'a giden ve lehimize dönmeyen pozisyon oldu. Zaten VAR'a giden pozisyonların daha bizim lehimize döndüğünü görmedim. Penaltıyı vermedikleri gibi bir de orada stoperimiz Mustafa Yumlu sarı kart görüyor. Gol öncesinde de sarı kart olduğu için rakibe müdahale edemeyip döndürüyor."



Kutlu, maçta VAR hakemlerinin çok fazla etkisinin olduğuna dikkati çekerek, "Orta hakemlere çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çünkü bir anlık olaylar, göremeyebiliyorlar. Kötü maç yönetmesine rağmen ben maçın hakemlerine hiçbir şekilde serzenişte bulunmuyorum. Oyuncularımın ayaklarına sağlık, böyle kazalar olacak. Önemli olan ilk yarıdaki oyunun üzerine biraz daha koyup bunu 90 dakikaya yaymak. İnanıyorum, yapacağız. Bu maçın telafisini haftaya Tuzlaspor'u yenerek alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



