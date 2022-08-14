Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri mücadele sonrası konuştu.



Keleş, "İlk 10 dakika iyi bir baskı yedik. Atmosfer çok iyiydi. Onu atlattığımız zaman oyunun bize döneceğini biliyordum. Ama oyunun genelinde Galatasaray hakimdi. Biz de savunma olarak iyi şeyler yaptık. Hücumda ise iyi çıktık, yakaladığımız pozisyonlar var. Daha önce de golü atabilirdik. Oyuncularım inanılmaz şekilde mücadele ettiler. Az bütçeyle çok iş yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın emeğine sağlık. Geçen haftayı biraz telafi etmiş gibi olduk" dedi.



Transfer çalışmaları sorulan genç teknik adam, "8 tane yabancımız var. 6 yabancı alma olasılığımız var. Kulübün ve kendi oyunumuza uygun oyuncu tercih etmeye çalışıyoruz. Maliyet çok önemli. Bu sene gençlere ağırlık verdik. Dediğim gibi 4-5 tane daha yabancı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Hakan Keleş, açıklamalarını, "Oyun olarak olmasa da, mücadele olarak iyiydik. Savunma kısmını iyi yaptık. Onu iyi yaptıktan sonra yakaladığımız pozisyonu değerlendirdik ve istediğimiz 3 puanı aldık." dedi.



Galatasaray'ın maça baskıyla başladığını anlatan yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü, şunları kaydetti:



"İlk 10 dakikada şans da yanımızdaydı. Verdiğimiz birkaç pozisyonu değerlendiremediler. Sonrasında oyuncularım biraz daha rahatladı. Girdiğimiz pozisyonlar var. Daha önce de golü atabilirdik. Bugün savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar verdik ama çok net değildi. Oyuncularım bu maçta mücadele kısmını öne çıkardı. Yeni kurulan bir takımız, uyum sürecimiz var. Mütevazi bütçelerle iyi kadrolara ve dev bütçelere karşı yarışmak istiyoruz. Geçen sezon yaptığımız iyi işleri bu sezon da devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'a geçmiş olsun. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Buradan 3 puanla çıkmak çok zor. Bundan sonra da zor olacağına inanıyorum. İnanılmaz bir kadro kalitesi var. Bugün oyunun savunma kısmını iyi yaptık, yakaladığımız pozisyonu değerlendirdik ve istediğimiz 3 puanı aldık."



Hakan Keleş, Galatasaray'ın 4-4-2'ye dönmesini değerlendirerek, "Kenarları iyi kapattık. Merkez hücumlarda etkililerdi ama çift santrfora dönmek bazı orta sahayı kaybettiriyor. Gerekli önlemleri aldık. Galatasaray'ın inanılmaz bir orta sahası var. Ofansif gücü müthiş. Oyuncularım alanları iyi kapattı." ifadelerini kullandı.



TRANSFER İÇİN NET SÖZLER



Şu anda 8 yabancı oyuncuları bulunduğunu dile getiren Keleş, "Kadromuzda 8 yabancı oyuncu olduğu için kural hatası yapma ihtimalimiz yok. 4-5 yabancı oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Forvet, orta saha ve kenarlara oyuncu alacağız. Uzun zamandır haber beklediğimiz 1-2 oyuncu var. İnşallah güzel bir kadro oluşturacağız." diye konuştu.



ÖMER BAYRAM İÇİN AÇIKLAMA



Hakan Keleş, Galatasaray'ın oyuncusu Ömer Bayram ile ilgilendiklerini belirterek, "Ömer de bizimle ilgilenirse aramıza katarız. Kendisiyle çalışmayı istiyoruz ama oyuncunun bizi tercih etmesi önemli. Bizim gibi Anadolu kulüplerini tercih ederken zorlanıyorlar. Geçen sezon Okan Kocuk geldi, inanılmaz bir performans sergiledi. Şu an Muslera'dan sonra kaleyi koruyacak kişi. Geçen seneki performansı burası için yeterli." açıklamasını yaptı.





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