Hakan Keleş: 'Daha çok yeniyim, düzeleceğiz'

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, dün imza attığı takımın yanında olarak maça çıktığını belirtti.



İlk yarı ve ilk gole kadar istedikleri takım savunmasını yaptıklarını ifade eden Keleş, şunları dile getirdi:



"Çok fazla rakibe pozisyon vermedik. Bizim de geçiş oyunuyla yakaladığımız pozisyonlar vardı. Fakat 1-0 geri düştük. Biz öne geçseydik oyun, moral, motivasyon yüksekliğiyle daha farklı olabilirdi. Ama 1-0'dan sonra biraz kırılganlık, sezon itibarıyla gelen geriye düştükten sonraki oyunu çevirememe durumu bugün de biraz kendini gösterdi. Güçlü bir camiayız. Önümüzde bir kupa maçı var. Karabük maçıyla bir galibiyet aldığımız zaman moraller de yükseldiği zaman istediğimiz yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi daha çok yeniyim. Daha antrenman yapamadık ama bu antrenmanlarla eksiklerimizi düzeltiriz diye düşünüyorum."



