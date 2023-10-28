29 Ekim

Hakan Keleş: "Daha çok yeniyim, düzeleceğiz"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakan Keleş: 'Daha çok yeniyim, düzeleceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 23:09
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, dün imza attığı takımın yanında olarak maça çıktığını belirtti.

İlk yarı ve ilk gole kadar istedikleri takım savunmasını yaptıklarını ifade eden Keleş, şunları dile getirdi:

"Çok fazla rakibe pozisyon vermedik. Bizim de geçiş oyunuyla yakaladığımız pozisyonlar vardı. Fakat 1-0 geri düştük. Biz öne geçseydik oyun, moral, motivasyon yüksekliğiyle daha farklı olabilirdi. Ama 1-0'dan sonra biraz kırılganlık, sezon itibarıyla gelen geriye düştükten sonraki oyunu çevirememe durumu bugün de biraz kendini gösterdi. Güçlü bir camiayız. Önümüzde bir kupa maçı var. Karabük maçıyla bir galibiyet aldığımız zaman moraller de yükseldiği zaman istediğimiz yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi daha çok yeniyim. Daha antrenman yapamadık ama bu antrenmanlarla eksiklerimizi düzeltiriz diye düşünüyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery