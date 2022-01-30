Hakan Keleş: "Alpaslan ve Oğulcan'ı istiyorum"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, transfer için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Alpaslan ve Oğulcan'ı istiyorum'
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30 Ocak 2022 21:52
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'dan istediği oyuncuları resmen açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Keleş: "Alpaslan ve Oğulcan gelmek istiyorsa kapımız sonuna kadar açık, istiyoruz. Takasta gündeme getirmek istediğimiz oyunculardı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Okan Kocuk'u geri almak için Giresunspor'a teklifte bulunduğu ve yeşil - beyazlı kulübün takasta Alpaslan Öztürk ile Oğulcan Çağlayan'ı istediği gündeme gelmişti.

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