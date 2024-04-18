Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı itiraflar

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarına dair itiraflarda bulundu.



"Soyunma odasında en çok sorun çıkaranlar kimler?" sorusunu yanıtlayan Hakan, "Barella, Thuram ve Arnautovic. Ben yokken Marko'ya penaltı attırırım, o da iyi penaltı atar.Ben penaltı kullandığımda Simone Inzaghi iyi şans getirmesi için her zaman sırtına dokunur.Dimarco'ya yemek teklif ederdim, Barella ile tatile giderdim ve kredi kartımı Lautaro'ya verirdim.İdeal Inter oyuncusu Frattesi'nin fiziğine, Buchanan'ın hızına, Mkhitaryan'ın tekniğine ve benim özelliklerime sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.



"EN GÜÇLÜSÜ ARDA TURAN'DI"



"Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kimdi?" sorusuna yanıt veren milli futbolcu, "Milli takımda kaptanımız olduğu dönemde Arda Turan. Karşılaştığım en güçlü rakip ise Neymar. Beşe beş takım arkadaşı olarak kalede Szczesny, savunmada van Dijk, orta sahada Barella ve Mkhitaryan, hücumda ise Mbappé'yi seçerdim" dedi.



KENAN YILDIZ, BALLON D'OR



Kenan Yıldız hakkında da konuşan Hakan, "Çok yetenekli, çok iyi ve çok aç, Szczesny ile aynı fikirdeyim. Birkaç yıl içinde Ballon d'Or'a aday olabilir." sözlerini sarf etti.





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