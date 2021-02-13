Hakan Çalhanoğlu için yeni sözleşme açıklaması

Serie A ekiplerinden Milan'da Hakan Çalhanoğlu belirsizliği devam ediyor.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Çalhanoğlu ile Milan yönetimi, birçok kez görüşme gerçekleştirmesine karşın somut bir gelişme yaşanmamıştı.



Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Serie A'da oynayacakları Spezia maçı öncesinde milli oyuncunun kontrat durumu hakkında yöneltilen soruya yanıt verdi.



'ANLAŞMA SAĞLANACAKTIR'



Pioli "Hakan Çalhanoğlu, Donnarruma ve Zlatan Ibrahimovic ile henüz sözleşme uzatılmaması endişe yaratıyor mu?" sorusuna "Kulüp gerekli açıklamaları yapacaktır. Ancak yolumuza onlarla devam edeceğimizden eminim. Anlaşma sağlanacağına inanıyorum. Oyuncular da şu an için işlerine odaklanmış durumda" ifadeleriyle yanıtladı.



Leverkusen'den 2017 yılında 23 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 25 maçta 6 gol attı ve 11 asist yaptı.



