Hakan Balta'nın eşi Derya Balta minik mucizeye sahip çıktı!

HEMEN HASTANEYE KOŞTU

Türkiye'de 6 şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem meydana geldi. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak el ele verdi. Deprem bölgesinden gelen mucize haberleri ise yüzleri gülümsetti.Depremin mucizelerinden biri de Hatay'da felaketin 90. saatinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal oldu. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da tüm ailesi ile 70'e yakın akrabasını kaybeden Hilal'e sahip çıktı.Minik kızla yakından ilgilenen ünlü isim, Hilal'in kendisini arayıpdemesiyle hemen hastaneye koştu.Minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıklayarak takdir toplayan Balta, Hilal'in sütlaç ve çorba isteğini de yerine getirdi.Ünlü isim,sorusuna aldığıyanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu.Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç içindiyerek de duygulandırdı.Peş peşe paylaşımlarda bulunan Balta, şu sözleriyle yürek yaktı:"Bugün kolunu fark etmiş, çok ağlamış. Beni aramak istemiş.""Bizim bir tek kızımızın bacağı için duaya ihtiyacımız var. Dua, dua, dua. Allah'ın mucizesi var biliyoruz"Balta, "O yumuş elinden öp olur mu" diyen bir takipçisine de şöyle karşılık verdi; "Dün hep o yumuşu öptüm, süt kokuyor. Bugün hepiniz için öperim"Hilal'in elini paylaşan Balta,sözleriyle de yüzleri gülümsetti.Derya Balta, şöyle konuştu;Balta,sorusunu karşısında şu sözleri dile getirdi;