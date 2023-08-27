Hagi'nin yeni adresi açıklandı!

Avrupa'dan transfer haberleri: İspanyol ekibi Deportivo Alaves, Rangers'tan Ianis Hagi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hagi'nin yeni adresi açıklandı!
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27 Ağustos 2023 17:20
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 17:23
Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin yeni adresi İspanya oldu.

La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves, Rumen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Hagi için yapılan kiralık sözleşmede satın alma opsiyonuyla ilgili bilgi yer almadı.

24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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