Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres, bu sezonki olağanüstü performansını sürdürmeye devam ediyor.



54 GOLE KATKI SAĞLADI



Bu sezon Portekiz temsilcisinde 45 maçta süre bulan Gyökeres, 38 kez gol sevinci yaşadı. Gyökeres, 38 golünün yanı sıra 16 asist de yaptı ve toplam 54 gole katkı sağladı.



İsveçli yıldızın adı transferde Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig ekipleriyle anılıyor.



21 MİLYON EURO'YA ALINDI



Sporting, Gyökeres'i 2023 yaz transfer döneminde Coventry City'den 21 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.



Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen golcü futbolcunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





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