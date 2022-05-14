Güven Yalçın kararını verdi...

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular arasında yer alan Güven Yalçın, teknik direktör Valerien Ismael ile bir görüşme gerçekleştirdi.



23 yaşındaki genç forvet, bire bir yapılan mini toplantıda, "Takımda kalmak istiyorum, sizinle birlikte gelişeceğime inanıyorum. Onayınız olursa yoluma Beşiktaş'ta devam etmeyi düşünüyorum" dedi.



Yönetim, Ismael'in olumlu görüş bildirdiği Güven'le son kez masaya oturacak. Yıllık ücret konusunda oyuncunun talep ettiği rakamla, Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında 300 bin Euro'luk fark olduğu belirtildi.





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