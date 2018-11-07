Şampiyonlar Ligi heyecan çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Avrupa'nın önde gelen takımlarının oynayacağı maçlara Bilyoner'de büyük ilgi var.
Bilyoner'in Tribün bölümünde kullanıcıların oluşturduğu kuponlardan iki tanesine yüksek güven var. O kuponları haberin detayında bulabilirsiniz.
Ayrıca Sporx iddaa ekibimiz, günün maçlarından güvendikleri tahminleri sizler için hazırladı.
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BİLYONER TRİBÜN'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON (I)
BİLYONER TRİBÜN'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON (II)
SPORX İDDAA EKİBİNİN TERCİHLERİ (İSTEDİĞİNİZ 3 MAÇI SEÇİN)
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Bilyoner'in Tribün bölümünde kullanıcıların oluşturduğu kuponlardan iki tanesine yüksek güven var. O kuponları haberin detayında bulabilirsiniz.
Ayrıca Sporx iddaa ekibimiz, günün maçlarından güvendikleri tahminleri sizler için hazırladı.
SEN DE BİLYONER'DE BU MAÇLARA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!..
BİLYONER TRİBÜN'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON (I)
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|TERCİH
|ORAN
|413
|Rochdale - Leicester (Res)
|(2-3 Gol)
|1.80
|629
|Benfica - Ajax
|(2-3 Gol)
|1.80
|630
|Juventus - Manchester United
|(2-3 Gol)
|1.80
|633
|Viktoria Plzen - Real Madrid
|(2-3 Gol)
|2.20
|Toplam Oran:
| 12.83
BİLYONER TRİBÜN'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON (II)
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|TERCİH
|ORAN
|629
|Benfica - Ajax
|(2-3 Gol)
|1.80
|630
|Juventus - Manchester United
|(2-3 Gol)
|1.80
|631
|Lyon - Hoffenheim
|(2,5 Üst)
|1.25
|Toplam Oran:
| 4.05
SPORX İDDAA EKİBİNİN TERCİHLERİ (İSTEDİĞİNİZ 3 MAÇI SEÇİN)
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|TERCİH
|ORAN
|626
|CSKA Moskova - Roma
|(KG Var)
|1.40
|627
|Valencia - Young Boys
|(2-3 Gol)
|1.85
|628
|Bayern Münih - AEK (1H)
|1
|1.15
|629
|Benfica - Ajax
|(KG Yok)
|1.80
|630
|Juventus - Manchester United
|1
|1.45
|631
|Lyon - Hoffenheim
|(3,5 Üst)
|1.80
|632
|Manchester City - Shakhtar Donetsk (1h)
|1
|1.20
|633
|Viktoria Plzen - Real Madrid
|(KG Var)
|1.70