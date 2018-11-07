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Günün kuponu Ronaldo'dan! İşte bankolar...

Günün Şampiyonlar Ligi maçlarından oluşan kuponlar büyük ilgi gördü. İşte günün ses getirecek kuponları...

Kaynak: Sporx.com
Günün kuponu Ronaldo'dan! İşte bankolar...
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07 Kasım 2018 17:50
Şampiyonlar Ligi heyecan çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Avrupa'nın önde gelen takımlarının oynayacağı maçlara Bilyoner'de büyük ilgi var.

Bilyoner'in Tribün bölümünde kullanıcıların oluşturduğu kuponlardan iki tanesine yüksek güven var. O kuponları haberin detayında bulabilirsiniz.

Ayrıca Sporx iddaa ekibimiz, günün maçlarından güvendikleri tahminleri sizler için hazırladı.

SEN DE BİLYONER'DE BU MAÇLARA OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA!..

BİLYONER TRİBÜN'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON (I)

MAÇ KODU MAÇ ADI TERCİH ORAN
413 Rochdale - Leicester (Res) (2-3 Gol)  1.80
629 Benfica - Ajax (2-3 Gol) 1.80
630 Juventus - Manchester United (2-3 Gol) 1.80
633 Viktoria Plzen - Real Madrid (2-3 Gol) 2.20
Toplam Oran:  12.83

BİLYONER TRİBÜN'DE EN ÇOK OYNANAN KUPON (II)

MAÇ KODU MAÇ ADI TERCİH ORAN
629 Benfica - Ajax (2-3 Gol) 1.80
630 Juventus - Manchester United (2-3 Gol) 1.80
631 Lyon - Hoffenheim (2,5 Üst) 1.25
Toplam Oran: 4.05

SPORX İDDAA EKİBİNİN TERCİHLERİ (İSTEDİĞİNİZ 3 MAÇI SEÇİN)

MAÇ KODU MAÇ ADI TERCİH ORAN
626 CSKA Moskova - Roma (KG Var) 1.40
627 Valencia - Young Boys (2-3 Gol) 1.85
628 Bayern Münih - AEK (1H) 1 1.15
629 Benfica - Ajax (KG Yok) 1.80
630 Juventus - Manchester United 1 1.45
631 Lyon - Hoffenheim  (3,5 Üst) 1.80
632 Manchester City - Shakhtar Donetsk (1h) 1 1.20
633 Viktoria Plzen - Real Madrid (KG Var) 1.70
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