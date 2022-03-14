Güntekin Onay: 'İsmail hoca, 'Pereira inanmıyormuş' dedi'

Güntekin Onay'dan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira için flaş bir iddia geldi.



Yayıncı kuruluş moderatörlerinden Güntekin Onay, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinden iki gün sonra, deneyimli teknik adamla yaptığı telefon görüşmesini anlattı.



Güntekin Onay yaptığı açıklamada "İsmail Hoca ile göreve geldikten sonra konuşmuştum. 'Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş. Maçlar oynanıyor, yükleme yapamayız. Yavaş yavaş olacak' demişti. Zamanla Fenerbahçe gelişti. İsmail Hoca'nın ilk teşhisi doğruydu." ifadelerini kullandı





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