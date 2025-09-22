Gündoğdu'dan Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan cevap

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda Ferhat Gündoğdu şaşkınlığı yaşanıyor.



Süper Lig'deki birçok kulübün tepkisini çeken ve istifası istenen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Trabzonspor - Gaziantep FK mücadelesi sonrası federasyon tarafında da tüm kredisini yitirdi.



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimin önemli isimleri, Ferhat Gündoğdu'dan istifasını istedi. Ferhat Gündoğdu ise istifa etmeye yanaşmadı.

Fırat Aydınus'a göre; Federasyon ile 28 Ağustos 2024'te 3 yıllık sözleşme imzalayan Gündoğdu, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini istedi.TFF'nin bu cevap sonrası tazminat konusunda karar açlması ve Gündoğdu ile yolları ayırma kararı alması bekleniyor.