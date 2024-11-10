Guardiola: 'Sakat oyuncular döndüğünde iyi olacağız'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e, Premier Lig'de ise Brighton'a kaybeden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, sakat oyuncular geri döndüğünde yeniden form tutacaklarına inanıyor.



İspanyol teknik adam, Manchester City'nin ligdeki hakimiyetinin sona erip ermediği yönünde gelen sorunun ardından, "İnsanlar bunu istiyor ama bizim işimiz henüz bitmedi. Maç kaybetmek normal bir durum. Bu durum benim için bir meydan okuma. Meydan okumaları severim. Geri adım atmayacağım. Başarılı olmayı her zamankinden daha çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



Özellikle Rodri sakatlandıktan sonra yaşadıkları kayıplarla dikkat çeken Manchester City'de Guardiola, sakat oyuncularla ilgili, "Onlar geri döndüğünde yeniden form tutacağımıza eminim." dedi.



Manchester City, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Pep Guardiola'nın ekibi, ligde lider Liverpool'un 5 puan gerisinde yer alıyor.





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