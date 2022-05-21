Guardiola: 'Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nden daha zor'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Premier Lig'in zorluk seviyesi ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.



Premier Lig'de şampiyonluğa gün sayan Manchester City'nin, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e dramatik bir şekilde elenmesi nedeniyle aldığı bazı eleştirilere yanıt veren Guardiola, "Premier Lig'i kazanmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha zor. Premier Lig'de daha fazla hafta, daha fazla maç, daha fazla sakatlık var ve bazen sadece kötü bir dönem geçirdiğiniz bile oluyor. Bizim buradaki müthiş başarımız bunu yıllardır sürdürebilmek. Şampiyonlar Ligi önemsiz demiyorum tabii ki, önümüzdeki hafta Paris'teki iki takımdan biri olmayı gerçekten çok isterdik ancak 38 maçlı bir organizasyonda şampiyon olmak 6-7 galibiyetle kazanabileceğiniz bir turnuvadan daha farklı oluyor." ifadelerini kullandı.



Manchester City ile 3 Premier Lig şampiyonluğu bulunan Pep Guardiola, ligin son haftası olan 38. haftada puan kaybetmemesi halinde 4. kez kupaya uzanacak. Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi ekipleri çalıştıran Guardiola, yalnızca Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı.





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