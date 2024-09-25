Guardiola'dan Rodri açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sakatlığı nedeniyle uzun giyemeyecek Rodri'nin yerine bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'dan Rodri açıklaması
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25 Eylül 2024 15:33
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Rodri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, "Dünyanın en iyi orta saha oyuncusunun uzun süre oynamayacak olması büyük bir darbe, onun yerini doldurmak zor ama benim işim çözüm bulmak. Takım olarak çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Arsenal ile oynanan maçta sakatlanan ve çapraz bağ yırtığı tespit edilen Rodri'nin sezonun kalan diliminde forma giymesi beklenmiyor.

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