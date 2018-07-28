Gran Canaria'nın ilk transferi Hannah

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İspanyol ekibi Gran Canaria, Clevin Hannah'ı kadrosuna kattı.30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon formasını giydiği UCAM Murcia ile İspanya Ligi'nde 12.8 sayı, 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı. Hannah, takımının Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynamasına da büyük katkı sağlamıştı.Tecrübeli oyun kurucu, kariyerinde daha önce Litvanya'nın Rytas, İspanya'nın Bilbao ve Joventut Badalona, Romanya'nın Perla Harghitei Miercurea Ciuc, Finlandiya'nın Karhu Kauhajoki, Fransa'nın Evreux ve Nancy ile ülkemiz ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece formalarını giymişti.Clevin Hannah, Gran Canaria'ya transferiyle daha önce Joventut'taki antrenörü Salva Maldonado ile tekrar çalışma şansını yakalayacak.Milli takımlar düzeyinde Senegal forması da giyen Hannah, takımıyla 2017 Afrika Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya elde etmişti.