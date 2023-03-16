Göztepeli Palmer, taraftardan destek istedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin İngiliz futbolcusu Romal Palmer, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Bizimle birlikte olmaya devam edin." dedi.



Palmer, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, geçen hafta oynadıkları Pendikspor müsabakasında kendilerine verilen desteğin çok iyi olduğunu belirtti.



Bu desteği takım olarak hissettiklerini bildiren Palmer, şunları kaydetti:



"Biliyorsunuz enerji stadyumdan geliyor ve açıkçası bu maçı kazanmamız gerektiğine inanıyordum ve maçın sonunda gerçekten çok üzüldüm. Kazanamadık ama taraftarlara birlik olmalarını ve desteklemeye devam etmelerini söylemek istiyorum. Bizimle birlikte olmaya devam edin. Her gün antrenmanda daha iyi olmaya çalışacağız. Buraların enerjisi iyi ve her gün burada olmaktan keyif alıyoruz. İzmir güzel ve evet desteklemeye devam edin ve yanımızda olun."





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