Göztepe tam gaz

Süper Lig'de kalıcı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin gündemine her gün yeni bir isim ekleniyor. Listesinde birçok yıldız barındıran sarı-kırmızılıların son olarak Hatayspor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Edgar Lamkel Ze'yi liste başına çektiği iddia edildi.



Geçen sezon başında Akdeniz ekibine transfer olan, devre arasında ise Fransa 1. Lig ekiplerinden Metz'e kiralanan 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Hatay ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Teknik heyetin deneyimli futbolcuya olumlu rapor verdiği ve transferine onay çıktığı öğrenildi. Süper Lig'den birçok takımın da ilgilendiği futbolcu ile maaş konusunda anlaşılırsa, sarı-kırmızılılar Kamerunlu sol açığa hafta içinde imza attıracak.



TAKIMI KÜME DÜŞMÜŞTÜ



Geçen sezon başında Fransa'nın Metz kulübünden Hatayspor'a transfer olan Edgar Lamkel Ze, bordo-beyazlılarda 3 gol ve 2 asiste imza attı. Devre arasında Fransa 1. Lig ekiplerinden Metz'e kiralanan tecrübeli oyuncu 11 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı. Tecrübeli futbolcunun takımı 1. Lig'de kalma Play-Out maçında St. Etienne'e yenilerek 2. Lig'e düştü. Oyuncunun bonservisinin elinde olması da transfer olasılığını artırıyor.



ERCE LİSTENİN İLK SIRASINA



Polonyalı Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Göz- Göz, Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler'i gündemine aldı. Geçen sezon Akdeniz ekibinin Süper Lig'de kalmasında kurtarışlarıyla büyük rol oynayan 30 yaşındaki eldivenin kulübünde mutsuz olduğu ve 5 yıl sonra İzmir'e dönmeye istekli olduğu öğrenildi.



GEÇEN SEZON 35 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bir başka İzmir temsilcisi Altınordu'da parlayan 1994 doğumlu file bekçisi 2019 yılında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Deneyimli kaleci 2022-23 sezonunda Hatayspor'a geçiş yaptı. Geçen sezon 35 karşılaşmada kaleci koruyan Erce Kardeşler 45 gole geçit verdi.



TAHA ALTIKARDEŞ'E İTALYA'DAN TALİP VAR



Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç futbolcusu Taha Altıkardeş'e Avrupa'dan teklif yağıyor. 20 yaşındaki stopere İtalyan takımları da talip oldu. Taha için daha önce Belçika'dan Anderlecht'in yanı sıra Genk, Hollanda'dan Feyenoord ve Fransa'dan Lyon girişimlere başlamıştı. İtalya'dan ise Hellas Verona ve Torino takımlarının Taha ile ilgilendiği bildirildi.





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