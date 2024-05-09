Göztepe, Stoilov ile ilki yaşadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon başında 1'inci Lig'de yabancı teknik adamların görev yapması konusunda yeni bir karar alması Göztepe'ye yaradı.



Statünün değişmesi üzerine sezona Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic ile başlayan ardından 12'nci hafta sonunda Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'la yola devam eden Göztepe, yabancı hocayla Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu. Göztepe'de geçen sezon da çalışan Kokovic kural gereği saha içine giremedi. Takımı tribünden yöneten genç teknik adamın yerine saha kenarında antrenörler Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu görev yaptı. Kokovic bu sezon ise kuralın değişmesiyle ilk kez saha içine girip kenardan takımı yönetti.



İzmir ekibi, Kokovic yönetiminde çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip 20 puan topladı. Ardından Stanimir Stoilov'u göreve getiren Göztepe'nin Süper Lig yürüyüşü başladı. Bulgar çalıştırıcı, Göztepe'yi 6'ncı sırada devralırken, İzmir ekibi daha sonra müthiş bir çıkış yakaladı. Stoilov ile üst üste galibiyetler almaya başlayan sarı-kırmızılılar, birden Süper Lig potasına girdi. Stoilov yönetiminde toplam 21 maça çıkan İzmir temsilcisi 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak bitime 2 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.



TFF'YE TALEPTE BULUNDULAR



Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Rebuplic şirketi tarafından yönetilen, kulüp başkanı da Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen olan Göztepe'nin sezon başında kuralın değişmesi için TFF'ye yoğun taleplerde bulunduğu da öğrenildi. En başta Göztepe'nin girişimleriyle değişen yabancı teknik direktör kuralı sarı-kırmızılı camiaya 1'inci Lig şampiyonluğunu getirmiş oldu. Öte yandan Göztepe'de yönetim, teknik heyet ve takım, Çeşme'deki bir otelde düzenlenen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Sarı-kırmızılılar organizasyonda sezonun stresini attı.





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