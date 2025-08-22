22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Göztepe, Ogün Bayrak ile nikah tazeledi

Göztepe, sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2026 yılına bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

calendar 22 Ağustos 2025 13:27
Haber: DHA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe, Ogün Bayrak ile nikah tazeledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'deki Ege temsilcisi Göztepe'de üçüncü sezonuna giren sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak, 2026'da bitecek sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Sportif Direktör Ivan Mance'yle bir araya gelerek imza atan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon öncesi Slovenya kampında omzundan sakatlanıp ameliyat olduğu için ligde ilk iki maçta forma giyememişti.

Ivan Mance, yeni sözleşmeyle ilgili, "Ogün ile sözleşmemizi uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Süper Lig'e yükselişimizde ve geride bıraktığımız sezonda önemli rol oynayan oyuncularımızdan biri oldu. Her antrenmanda ve her maçta yüzde yüzünü ortaya koyan, her zaman takımı kendisinin önüne koyan isimlerden biri. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.