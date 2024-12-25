Göztepe, golcü transferi için harekete geçti

Göztepe, Club Olimpia'dan golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe, golcü transferi için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 12:46
Süper Lig'de devrenin son maçında evinde Rizespor'u 3-0 yenerek ilk yarıyı 28 puanla 4. tamamlayan Göztepe, transfer harekatına erken başladı.

Özellikle hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, rotasını Paraguay'a çevirdi. İzmir ekibinin, Club Olimpia'dan golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le ilgilendiği öğrenildi.

Club Olimpia'da 28 maça çıkan 1.90 boyundaki genç santrfor, 5 gol atarken, Paraguay U23'te de oynadı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, golcüleri Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un ağır sakatlığı nedeniyle hücuma mutlaka takviye istiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery