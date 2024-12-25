Göztepe, golcü transferi için harekete geçti

Süper Lig'de devrenin son maçında evinde Rizespor'u 3-0 yenerek ilk yarıyı 28 puanla 4. tamamlayan Göztepe, transfer harekatına erken başladı.
Özellikle hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, rotasını Paraguay'a çevirdi. İzmir ekibinin, Club Olimpia'dan golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le ilgilendiği öğrenildi.
Club Olimpia'da 28 maça çıkan 1.90 boyundaki genç santrfor, 5 gol atarken, Paraguay U23'te de oynadı.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, golcüleri Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un ağır sakatlığı nedeniyle hücuma mutlaka takviye istiyor.
Özellikle hücum bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, rotasını Paraguay'a çevirdi. İzmir ekibinin, Club Olimpia'dan golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le ilgilendiği öğrenildi.
Club Olimpia'da 28 maça çıkan 1.90 boyundaki genç santrfor, 5 gol atarken, Paraguay U23'te de oynadı.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, golcüleri Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un ağır sakatlığı nedeniyle hücuma mutlaka takviye istiyor.