Göztepe-Fenerbahçe maçında ilginç olay!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşırken, maçın henüz başında ilginç bir an yaşandı.



Karşılaşmanın 4. dakikasında yan hakem Bahtiyar Birinci, taç için bayrağını kaldırdığı sırada bayrak İrfan Can Kahveci'nin yüzüne geldi ve Fenerbahçeli oyuncu kısa bir süre yerde kaldı.



İrfan bir sonra yerden kalkarak oyuna devam etti.













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