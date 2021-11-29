Göztepe-Fenerbahçe maçında ilginç olay!

Göztepe ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir an yaşandı.

Abone Ol
Göztepe-Fenerbahçe maçında ilginç olay!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2021 20:11
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşırken, maçın henüz başında ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında yan hakem Bahtiyar Birinci, taç için bayrağını kaldırdığı sırada bayrak İrfan Can Kahveci'nin yüzüne geldi ve Fenerbahçeli oyuncu kısa bir süre yerde kaldı.

İrfan bir sonra yerden kalkarak oyuna devam etti.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.