Göztepe evinde farka koştu!

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Göztepe, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Ümit Akdağ, 58. dakikada Diouf ve 60. dakikada Mamah kaydetti.



Bu sonuçla Göztepe puanını 17'ye çıkardı. Şanlıurfaspor ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Keçiörengücü ile karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.



