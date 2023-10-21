Göztepe evinde farka koştu!

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Göztepe, sahasında Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe evinde farka koştu!
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21 Ekim 2023 21:00
Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Göztepe, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Ümit Akdağ, 58. dakikada Diouf ve 60. dakikada Mamah kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 17'ye çıkardı. Şanlıurfaspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Keçiörengücü ile karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.

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