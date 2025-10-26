Göztepe'den isyan: 'Her sene aynı film'

Göztepe, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.
İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" denildi.
Göztepe, maçın ardından Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını atarak "Tek kelimeyle biçildik!" dedi.
İşte Göztepe'nin paylaşımları:
HER SENE AYNI FİLM! pic.twitter.com/OeZe3OpGJf
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 26, 2025
Tek kelimeyle biçildik! pic.twitter.com/XasSGaT1Cw
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 26, 2025