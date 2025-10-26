27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Göztepe'den isyan: "Her sene aynı film"

Göztepe, Galatasaray'a kaybettikleri maçta Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

Göztepe, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" denildi.

Göztepe, maçın ardından Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını atarak "Tek kelimeyle biçildik!" dedi.

İşte Göztepe'nin paylaşımları:

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
