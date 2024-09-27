Göztepe'de Samsunspor maçı öncesi 4 eksik!

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Ligde 7. haftaya 9 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, namağlup tamamladığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.



4 KİŞİ SAKAT!



Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen'in sakatlıkları bulunuyor.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN EKİPLERİ ARASINDA!



Kalelerinde gördükleri üçer golle Trabzonspor ile ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Göztepe ile Samsunspor, Süper Lig'de en son 2002-2003'te karşılaştı.



İki takım arasında Süper Lig'deki 22 maçta Göztepe'nin 12, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.





Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.