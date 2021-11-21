Göztepe'de Kayserispor maçı öncesi 2 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Kayserispor maçı öncesi 2 eksik!
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21 Kasım 2021 11:09
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Pazartesi günü Yukatel Kayserispor deplasmanında puan arayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Yukatel Kayserispor-Göztepe karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde son 3 haftada galibiyeti bulunmayan ve sadece 1 puan alabilen Göztepe, geçen hafta konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 13. haftaya 9 puan ve averajla 19. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde sakatlığı devam eden Marko Mihojevic'in yanı sıra cezalı Yalçın Kayan forma giyemeyecek.

Kayserispor'la 15. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 14 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 16 gol bulan Göztepe, 12 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip galip gelemediği 7 deplasmanda maçında ise 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.


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