Göztepe, 1. Lig'de Bandırmaspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe, 1. Lig'de Bandırmaspor'u konuk edecek
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16 Eylül 2023 15:22
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Teksüt Bandırmaspor Pazar günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Teksüt Bandırmaspor müsabakasında hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.

Lige verilen aradan önce Altay'ı 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Göztepe, 5. haftaya 4 puanla 11. sırada girdi.

İsmail Köybaşı'nın sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Atınç Nukan da forma giyemeyecek.

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