Görme engelli Ertuğrul Demirel, hayata futbolla bağlandı

Çocukluğunda başlayan göz rahatsızlığı sonrası 20 yaşında görme yetisini kaybeden Ertuğrul Demirel, "her şeyim" olarak nitelendirdiği futbolda ay-yıldızlı formayı terletmenin gururunu yaşıyor.Küçük yaşlarda ani görme kaybı yaşayınca götürüldüğü hastanede halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak bilinen "retinitis pigmentosa" teşhisi konulan Demirel, çocukluğunda ve gençliğinde geceleri kaybettiği görme yetisini 20 yaşından sonra tamamen yitirdi.Ankara'da bir arkadaşının tavsiyesiyle futbola başlayan Demirel, 2016'da Ankara Yenimahalle Görme Engelli Spor Kulübünde profesyonel oldu.2019'dan bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübünde ter döken Demirel'in aynı zamanda atletizmde Türkiye birinciliği derecesi bulunuyor.2018'de sırtına geçirdiği Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı formasıyla geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulan Demirel, gelecek yılki Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefliyor.Bartın Adliyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki 4 çocuk babası Ertuğrul Demirel, AA muhabirine, görme sorununun sadece geceleri ortaya çıktığı için 20'li yaşlara kadar futbolla ilgilendiğini, görme yetisini tamamen kaybetmesiyle zor bir süreç yaşadığını ve uzun süre sporu bırakmak zorunda kaldığını anlattı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Ankara'da açılan kursa gittiğini, orada arkadaşının tavsiyesiyle 2016'da Ankara Yenimahalle Görme Engelli Spor Kulübüne dahil olunca büyük heyecan yaşadığını dile getiren Demirel, "İlk turnuvada beni milli takım kampına çağırdılar. O da beni ayrıca motive etti. O zamandan bu yana hem kulüp hem milli takım olarak uğraş veriyoruz." diye konuştu.Demirel, spor ve futbol sayesinde hayatının güzel bir yöne evrildiğini vurgulayarak, şöyle devem etti:"Futbol sayesinde ufkum açıldı. Yurt içi, yurt dışı sürekli kamplardayız. Özellikle yurt dışında ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ayrıca heyecan veriyor, ufkumuzu açıyor. Hayatımda spor olmasaydı belki şu anda evde oturuyordum. 80 metrekare yerde daha küçük bir hayatım olacak, kendi dünyamda biraz da küskün şekilde yaşıyor olacaktım. Spor benim her şeyim. Haftanın 6 günü idman yapıyorum. Bu sadece fiziksel değil, mental olarak da çok rahatlatıyor. Günümüz şartlarında iş stresi oluyor, ev geçindiriyoruz, kendimize göre sorunlarımız olabiliyor ama buraya gelip 2 saat antrenman yapınca derdim, tasam kalmıyor. Bir nevi benim için psikolojik tedavi ve yaşam motivesi."Günlük yaşamının dolu dolu geçtiğini, bir günün neredeyse kendisine yetmediğini söyleyen Demirel, "İşten çıkar çıkmaz eve gelip üzerimi değiştiriyorum ve kendimi stadyuma atıyorum, eve geliyorum saat dokuz. Duş, yemek, çocuklarla sohbet derken saat 10-11 oluyor." dedi.Ertuğrul Demirel, görme engeline rağmen sporla uğraşması, milli takımda yer alması dolayısıyla iş yeri ile çevresinden takdir ve saygı gördüğünü dile getirdi.Spor yapan insan sayısının az olduğundan şikayet eden Demirel, "Bir de engelli olup da spor yapan bulmak zaten çok zor. Futbol oynadığımı gören, bilenler de beni gururlandırıyor. Statta ses çıkaran topla oynadığımı görenler önce merak ediyor, sonra durumu anlatıyorum. Örnek olayım diye sosyal sorumluluk projesi için okullara da davet ediyorlar. Bu da ayrıca beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.Demirel, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın 2013'te Avrupa üçüncülüğü, 2015'te Avrupa şampiyonluğu, 2022'te Avrupa ikinciliği dereceleri bulunduğunu anımsatarak, gerek performans gerekse sakatlıkları nedeniyle bu şampiyonalara katılamadığını kaydetti."Bir sporcunun görüp görebileceği, hayal edeceği olimpiyatları da gördüm. Oraya gitmek de bir başarı ve gurur ama keşke madalyayla dönebilseydik." diyen Demirel, 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.