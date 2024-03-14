Boston Celtics spikeri Mike Gorman, takımın eski oyuncusu Grant Williams'ı "gıcık" olarak nitelendirdi.



Geçtiğimiz yaz Celtics'in Dallas Mavericks'e bir imza-ve-takas anlaşmasıyla göndermiş olduğu Williams'ın Mavericks'le olan ilişkisi, Luka Doncic ile yaşadığı söylenen bazı anlaşmazlıklar nedeniyle bir sezondan kısa bir süre sona ermişti.



98.5 The Sports Hubs radyosunun 'Toucher & Hardy' programına telefonla bağlanan Gorman, Williams'ın Boston'ın soyunma odasında rahatsız edici bir varlık olduğunu söyledi:



"Herkesi gıcık ediyordu. Sanırım başlangıçta herkes biraz ukala olduğunu düşünmüştü ama zaman zaman şirinlikler yaptığı da oluyordu. Lakin zamanla artık böyle görülmemeye başlamıştı. Tabii ki Dallas'ta bu daha çabuk oldu. Eğer (Luka) Doncic'le uğraşmaya başlarsan, elbette uzun süre orada kalamazsın."



Gorman ayrıca Williams'ın 'yeri doldurulabilir' bir oyuncu olduğunu da sözlerine ekledi:



"O takımda bazı sorunlar yaşamıştı ve bazı takımlar böyle durumlarda 'Tamam öyle biri ama yine de harika bir oyuncu, o yüzden onu tutacağız' diyebiliyorlar. Fakat o öyle bir oyuncu da değil. Kendisi kadrodaki dokuzuncu veya onuncu adam konumunda, yani bu adamların yeri kolayca doldurulabilir.



Adam soyunma odasında kötü biri. Eğer hem böyleyseniz hem de takımın sekizinci veya dokuzuncu adamıysanız, bu işler bu şekilde fazla devam etmez."



Geçtiğimiz ay Charlotte Hornets'a takas edilmiş olan Williams, takımla maç başına 30,9 dakikada 13,4 sayı ve 5,2 ribaund ortalamaları yakalıyor.





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