Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Fatih Karagümrük, 7. dakikada Magomed Ozdoev ve 33. dakikada Mbaye Diagne'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Mbaye Diagne, bu maçtaki golüyle birlikte ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı.



Konyaspor, 65. dakikada Mame Diouf'un attığı golle farkı 1'e indirdi. Tecrübeli yıldız, bu golden 7 dakika sonra, 72'de bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-2 oldu.



Fatih Karagümrük, 88. dakikada Kerim Frei ile yeniden öne geçti. Pes etmeyen Konyaspor, bu gole 90+5'te yine Mame Diouf ile karşılık verdi karşılaşma 3-3 sona erdi.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20, Konyaspor 27 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Diagne'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



33. dakikada ev sahibi skoru 2-0 yaptı. Colley'in sağdan ortaladığı topa Diagne altı pasın önünde kafayla vurarak golünü attı: 2-0.



42. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Müsabakanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-0 üstün bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





65. dakikada Arabam.com Konyaspor'un golü geldi. Muric'in sağdan ortaladığı topu Diouf kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.



71. dakikada Muric'in sağdan ortaladığı topa Muhammet Demir kafayla vururken, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.



72. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde Diouf meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2.



77. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi. Dönen topa Adil Demirbağ altıpas üstünden vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



88. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan taç atışıyla başlayan atakta Ozdoev'in ceza sahası içinde verdiği pasla penaltı noktası yakınlarda buluşan Kerim Frei, bekletmeden şutunu çekti ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-2.



90+5. dakikada Konyaspor beraberlik golünü attı. Guilherme'nin soldan ortaladığı topa Diouf arka direkte kafayla vurdu ve skoru bir kez daha eşitledi: 3-3.



Müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlandı.



Stadyum: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Kadir Sağlam, Hakan Yemişken, Mehmet Kısal



VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Ricci, Ozdoev, Shukurov (Dk. 86 Lawrence), Colley (Dk. 65 Samed Onur), Borini (Dk. 27 Burak Kapacak) (Dk. 86 Kerim Frei), Diagne (Dk. 85 Kazım Kazım)



Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 63 Paz), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 46 Muhammet Demir), Endri Çekiçi (Dk. 59 Muric), Amilton (Dk. 46 Bytyqi), Diouf



Goller: Dk. 7 Ozdoev, Dk. 33 Diagne, Dk. 88 Kerim Frei (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 65, 72 ve 90+5 Diouf (Arabam.com Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Shukurov, Dk. 27 Borini, Dk. 47 Baniya, Dk. 49 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+3 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor)





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