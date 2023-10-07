



56. dakikada Gökcan Kaya'nın sağdan ortasında Çekiçi'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda Ali Şaşal Vural şık bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.



57. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Emrah Başsan'ın son çizgiye yakın bir noktadan pasında Manaj'ın altıpasın sağından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



68. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor golü buldu. Gökcan Kaya'nın uzun pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Erencan Yardımcı, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.



74. dakikada Pendikspor beraberliği sağladı. Midtsjö'nün pasında topla buluşan Gökcan Kaya'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün ve sert vuruşta meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktadan ağlara gitti: 2-2.



76. dakikada EMS Yapı Sivasspor tekrar öne geçti. Saiz'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Appindangoye, dönen topa yaptığı sert vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3.



Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramadı ve Sivasspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Stat: Pendik



Hakemler: Turgut Doman, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 46 Görkem Bitin), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic (Dk. 64 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 46 Gökcan Kaya), Halil Akbunar (Dk. 69 Emre Taşdemir), Çekiçi, Midtsjö, Thuram (Dk. 55 Erencan Yardımcı)



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 79 Kvet), Emrah Başsan (Dk. 66 N'Jie), Charisis, Saiz (Dk. 79 Hakan Arslan), Barrow (Dk. 89 Poungouras), Manaj (Dk. 66 Koita)



Goller: Dk. 4 Barrow, Dk. 57 Manaj, Dk. 76 Appindangoye (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 68 Erencan Yardımcı, Dk. 74 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Emrah Başsan, Dk. 47 Charisis (Sivasspor), Dk. 55 Vukovic, Dk. 76 Erdem Canpolat, Dk. 90+7 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)



48. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.56. dakikada Gökcan Kaya'nın sağdan ortasında Çekiçi'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda Ali Şaşal Vural şık bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.57. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Emrah Başsan'ın son çizgiye yakın bir noktadan pasında Manaj'ın altıpasın sağından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.68. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor golü buldu. Gökcan Kaya'nın uzun pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Erencan Yardımcı, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.74. dakikada Pendikspor beraberliği sağladı. Midtsjö'nün pasında topla buluşan Gökcan Kaya'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün ve sert vuruşta meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktadan ağlara gitti: 2-2.76. dakikada EMS Yapı Sivasspor tekrar öne geçti. Saiz'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Appindangoye, dönen topa yaptığı sert vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3.Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramadı ve Sivasspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 3-2 kazanırken, maçın 57 ile 76. dakikaları arasında 4 gol olması dikkat çekti.Konuk ekibin galibiyet gollerini 4. dakikada Modou Barrow, 57. dakikada Rey Manaj ve 76. dakikada Aaron Appindangoye kaydetti.Ev sahibi Pendikspor'un golleri ise 68. dakikada Erencan Yardımcı ve 74. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 10'a yükseltirken, Pendikspor 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.Ligdeki ikinci galibiyetini alan Sivasspor, tam 5 hafta sonra 3 puanla tanışmış oldu. Sivasspor, ligdeki son galibiyetini 2. haftada deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçında 3-1'lik skorla almıştı.Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, ligde oynadığı 8 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Pendikspor bu süreçte 4 beraberlik alırken, 4 kez de mağlup oldu.Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.4. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Emrah Başsan'ın ortasında Lusamba'ya çarpıp havalanan top, yere temas edip Serkan Asan'ın önünde sektikten sonra ceza sahası içinde Barrow'un önünde kaldı. Bu oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.24. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Burak Kapacak'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Manaj'ın kafasına çarpıp kaleye yönelen topu son anda kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.EMS Yapı Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.