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Gökdeniz Karadeniz'den emeklilik açıklaması!

Rubin Kazan'da forma giyen Gökdeniz Karadeniz, 7 Mayıs'ta kariyerinin son maçına çıkacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gökdeniz Karadeniz'den emeklilik açıklaması!
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03 Mayıs 2018 23:20
Gökdeniz  Karadeniz emekliliğini resmen açıkladı! Rubin Kazan'da 10 sezondur forma giyen Gökdeniz Karadeniz, emeklilik tarihini duyurdu.

"KARİYERİMİN SONUNA GELDİM"

Son maçına 7 Mayıs'ta çıkacağını açıklayan Gökdeniz Karadeniz, "İnsan bazen bir şey anlatmak ister, bazen de o kelimeler bulunamaz. Profesyonel futbol hayatımın 10 yılında gururla Trabzonspor forması giydim. Trabzonspor taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Büyük başarılara imza attığım Rubin Kazan'ın formasını da 10 yıl gururla giydim. Artık yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Rubin Kazan formasıyla son 2 maçıma çıkacağım. Kazan'da kendimi her zaman evimdeymiş gibi hissettim. Bana verdikleri destekten dolayı Rubin Kazan taraftarına ve Kazan kentine teşekkür ediyorum. Zor bir durum. Duygusallık yapmak da istemiyorum. Son olarak ise Kurban Berdyev hocama ve saha içinde ve dışında her zaman bana destek veren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kazan'da sürdürdükleri cami inşaatını 6 ay içinde tamamlamak istediklerini ifade eden Gökdeniz Karadeniz, "En büyük hayalim, Trabzonspor taraftarına veda etmek. Bordo-mavili taraftarlardan bu yönde bana da çok teklif geliyor. Ama ben herhangi bir girişimde bulunmadım. Zaten Türkiye'de de lig devam ediyor." diye konuştu. 

Basın toplantısında açıklamada bulunan Rubin Kazan Kulübü Genel Direktörü Rustem Saymanov, Gökdeniz'in jübilesi için Trabzonspor ile maç yapabileceklerini aktararak, "Bu konuyu gündeme alacağız. Gelecekte milli maçlar için verilen bir arada Trabzonspor ile maç yapabiliriz. Gökdeniz bizim efsane oyuncumuz. Onun 61 numaralı formasını da müzeye kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da 2000-2008 yılları arası forma giyen Gökdeniz Karadeniz, 10 yıldır Rubin Kazan'da oynuyor. 38 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 20 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.



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