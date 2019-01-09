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Godin, MANU'yu ikinci kez reddetti!

Atletico Madrid ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Diego Godin, Manchester United'dan gelen teklifi reddetti, rotasını Inter'e çevirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Godin, MANU'yu ikinci kez reddetti!
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09 Ocak 2019 03:44
Atletico Madrid'in Uruguaylı stoperi Diego Godin'in, yaz transfer döneminde sonra bu kez de ara transfer döneminde Manchester United'ı reddettiği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Atletico Madrid'in Inter ve Manchester United'dan Diego Godin için gelen teklifleri kabul ettiği, 32 yaşındaki oyuncunun Inter'i tercih ettği ifade edildi. En iyi stoperlerden biri olarak gösterilen Godin'in, Inter'i tekrar iddialı bir kulüp haline getirme hedefine daha çok inandığı kaydedildi.

2010 yazında Villarreal'den 8 milyon Euro bonservisle transfer olan Godin'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

MANCHESTER UNITED, KOULIBALY'E YÖNELDİ

Manchester United'ın Diego Godin'i ikna edememesinin ardından menajer Ole Gunnar Solskjaer'in listesindeki iğer isimlere yöneldiği kaydedildi. France Football'da yer alan haberde, Manchester United'ın, Kalidou Koulibaly için Napoli ile görüştüğü yazıldı.

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